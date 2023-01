Promozione: lo Spoleto viene fermato dal Campitello e perde il primato del girone B

SPOLETO: Cherubini, Colalelli, Sisti (Redondo), Quaglietti (Zuppardo), Paganelli, Pazzogna, Kola, Paci (Giustini), Gesuele, Ndedi, Leone (Mingaroni). Allenatore: Raggi

CAMPITELLO: Farnetti (Giampieri), Vinci, Grifoni, Merendoni, Mulas (Bellini), Rosati, Iurcu (Dormi), Silvestri, Bernardini (Nicolai), Sensini (Raggi), Latini. Allenatore: Lucà

ARBITRO: Reali di Foligno

RETI: 8’ st (rig.) Latini, 32’st Kola

NOTE: Kola sbaglia un rigore

Lo Spoleto viene fermato in casa sull'1-1 dal Campitello e prede il primato nel girone B di Promozione, sorpassato in vetta dal Terni Fc. I padroni di casa dopo venti minuti di gioco hanno la chance di portarsi in vantaggio, quando Gesuele viene atterrato in area e l'arbitro Reali concede calcio di rigore. Dal dischetto va Kola che colpisce il palo. Nella ripresa, invece, Reali concede un altro calcio di rigore stavolta in favore degli ospiti. Calcia Latini che porta in vantaggio il Campitello. Kola si fa perdonare nel finale di partita segnando il gol del definitivo pareggio.