Promozione: lo Spoleto supera il Guardea e resta in testa al girone B

SPOLETO: Cerubini; Bisogno, Mereu, Pazzogna, Sisti (Vukaj); Ndedi Rodrigue (Giustini), Quaglietti, Paci (Farcelino); Kola, Zuppardo (Alleori), Leone (Mingaroni). Allenatore: Raggi

GUARDEA: Barbabella, Pardo, Saccomanni, Piscini ( Fortuni), Avola G., Pinzaglia, Piciucchi, Bonaccorsi (Menghinelli), Regoli (Dominici), Floccari, (Marchini), Coccia (24’st Sganappa). Allenatore: Avola F.

ARBITRO: Agostini di Terni

RETI: 32’pt Zuppardo

E sono quattro. Con un gol di Zuppardo nel primo tempo, lo Spoleto cala il poker di vittorie e resta in testa al girone B di Promozione a punteggio pieno. Contro una squadra ostica come il Guardea, Zuppardo recupera una palla in uscita, supera un difensore e con un pregevole pallonetto supera Barbarella. Nella ripresa, gli ospiti ci provano ma i padroni di casa alzano il fortino guadagnando la quarta vittoria stagionale in altrettante partite giocate.