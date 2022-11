Promozione: lo Spoleto si riprende la vetta del girone B

SPOLETO: Cherubini, Bisogno (Mingaroni), Sisti, Quaglietti (Scocchetti), Pazzogna, Giustini, Kola (Alleori), Paci, Zuppardo (Rodrigue), Tomassoni, Leone (Vukaj). Allenatore: Raggi

SUPERGA 48: Sabatini, Falchi, Santi (Nika), Gramaccioni (Cotero), Baronci, Porzi (Fedeli), Radici, Lilli, Capitani, Balzamo (L. Sabatini), Cardarelli. Allenatore: Loretoni

ARBITRO: Anelli di Terni

RETI: 10’ pt (rig.) Zuppardo, 17’ pt (rig.) Cardarelli (Su), 33’ pt e 8’ st Leone, 22’ st e 35’ st Kola, 48’ st Cotero

Approfittando del pareggio della Clitunno, con una "manita" lo Spoleto supera la Superga '48 e si riporta in testa al girone B di Promozione. Vittoria, poi, dedicata dai padroni di casa a Lorenzo, nipote appena nato del presidente Vittorio Montesi. Dopo dieci minuti, Tomassoni viene atterrato in area da Porzi. Per Anelli è calcio di rigore. Dal dischetto va Zuppardo che sblocca il match. Altro rigore, stavolta assegnato alla Superga '48 con Cardarelli che pareggia il conto. Poi, si scatenano Leone e Kola, autori entrambi di due doppiette con cui lo Spoleto prende il largo. Nel finale di gara, Cotero sigla l'ultimo gol di giornata fissando il risultato di 5-2 per i locali.