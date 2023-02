Promozione: lo Spoleto fa suo il big match contro la Clitunno

SPOLETO: Cherubini, Redondo, Sisti (Bisogno), Ndedi, Paganelli, Pazzogna, Leone, Badiane, Gesuele, Zuppardo (Colalelli), Kola. Allenatore: Raggi

CLITUNNO: Roani, Cuna (Lucentini), Cofanelli, Lucaj, Bucciarelli, Rosi, Gjinaj, Boraschini (Mosconi), Conti (Bajrami), Poli (Romeo), Sabatini.Allenatore: Mollaioli

Arbitro: Anelli di Terni

Reti: 40’ pt Kola, 1’ st Leone, 10 ’st Sabatini

Nel big match di giornata, lo Spoleto vince per 2-1 il derby contro la Clitunno e aggancia in vetta al girone B di Promozione il Terni Fc, fermo per scontare il turno di riposo in programma. Nel primo tempo i padroni di casa colpiscono un legno con Zuppardo, riuscendo però a sbloccare il risultato prima dell'intervallo grazie alla rete messa segno da Kola. Nella ripresa, tempo un minuto e lo Spoleto raddoppia grazie a Leone. Reazione della Clitunno, che prima accorcia le distanze con Sabatini e poi colpisce il palo con Gjinaj, che nega il pareggio agli ospiti. Finisce 2-1.