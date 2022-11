Promozione: lo Spoleto dilaga, è 6-0 al Bevagna

SPOLETO: Cherubini, Bisogno, Mereu, Pazzogna, Sisti (Marceddu), Ndedi, Paci (Vukaj), Leone (Mingaroni), Tomassoni (Alleori), Zuppardo (Badiane), Kola. Allenatore: Raggi

BEVAGNA: Catarinelli, Fabiani, Venarucci, Cacciamani (Carocci), Fontetrosciani, Locci (Pelucca) Pierucci, Khalak (Fiorucci), Console, D’Onofrio (Mengana), Capaldini (Tourey). Allenatore: Taccucci

ARBITRO: Agostini di Terni

RETI: 2' pt Zuppardo, 25' pt, 45' pt e 38' st Leone, 4' st e 34' st Kola

Spoleto senza mezze misure vince dilagando e rifilando sei gol al Bevagna. Festival delle reti per la capolista del girone B di Promozione, che comanda con un punto di vantaggio in classifica sulla Clitunno. Mattatore di giornata Leone, autore di una tripletta, con Zuppardo ad aprire le marcature e Kola a griffare una doppietta. Proprio Zuppardo, dopo appena due minuti, sblocca il match: assist di Leone e conclusione sotto la traversa. Il Bevagna ci prova ma lo Spoleto segna ancora per due volte con Leone prima dell'intervallo. Nella ripresa, Kola sfodera una doppietta per il quarto e quinto gol, con Leone a chiudere tripletta e risultato. Finisce 6-0.