Promozione: le sfide playoff e playout in programma

Altri verdetti in arrivo nel weekend per quanto riguarda il campionato di Promozione. Domani, infatti, sono in programma tre gare per quanto riguarda i playoff e i playout. Nelle zone alte, spazio alla finale interna tra il Tavernelle e la Pontevecchio. La vincente se la vedrà con il Terni Est nella finalissima per decretare chi salirà in Eccellenza.

Discorso inverso nelle due gare dei playout. Si affronteranno per le ultime speranze di salvezza Mantignana-San Marco Juventina nel girone A e Amc '98-Romeo Menti nel girone B. Le squadre di casa avranno a disposizione due risultati utili su tre. Chi perde retrocede in Prima categoria. Ecco il programma di domani.

GIRONE A:

Playoff: Tavernelle - Pontevecchio (chi vince affronterà il Terni Est)

Playout: Mantignana MonteMalbe - San Marco Juventina

GIRONE B:

Playout: Amc '98 - Romeo Menti