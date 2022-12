Promozione: la Vis Nuova Alba c'è, è 2-1 alla Grifo Sigillo

VIS NUOVA ALBA: Farinelli, Baiocco, Fagioli, Berretta (Casciola), Battaglini, Segoloni (Corboli), Lakhdar (Bagnetti), Cerbini, Favaroni (Tomassoni), Fanini, Bocciarelli (Malocaj). Allenatore: Giacchetti

GRIFO SIGILLO: Brunett, Giacometti (Ake), Chiocci, Frondizi, Gilardi, Pappafava (Ferretti), Gaggioli, Radicchi (Lisarelli), Gaggiotti, Ielpo, Kabraoui (Bonaventura). Allenatore: Di Renzo

ARBITRO: Agostini di Terni

RETI: 32’ pt Bocciarelli, 27’ st Malocaj, 41’ st Ake

Contro un avversario tosto come la Grifo Sigillo, vittoria importante della Vis Nuova Alba in ottica salvezza. Grazie ai tre punti arrivati al termine del 2-1 in campo, i padroni di casa scavalcano il Mantignana ed entrano in zona playout. Brutto stop, invece, per gli ospiti, che continuano a stazionare al centro classifica. Nel primo tempo, dopo mezz'ora di gioco, è Bocciarelli a sbloccare il match, seguito nella ripresa dal raddoppio di Malocaj. Nel finale, Ake riapre il match ma non basta. Finisce 2-1 per la Vis Nuova Alba.