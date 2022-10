Promozione: la Vis Foligno torna alla vittoria, è 2-1 all'Amerina

VIS FOLIGNO: Moroncini, Barbini, Nieri, Silveri (Balducci), Galligari, Di Rocco, Iachettini, Poli (Baglioni), Cancelli (Bianchi), Fedeli (Tazza), Salvucci (Tordoni). Allenatore: Rossi

AMERINA: Miti, Francioli (Ferrante), Moscatelli, A. Pasquini (Coscia), Gatti, Straminelli, Molinari (Dionisi), Rossi (Serafini), Fusco, Minocchi, Proietti (Ciliani). Allenatore: Trotti

ARBITRO: Colalelli di Terni

RETI: 46? pt Fedeli, 5? st Barbini, 33? st Fusco

La Vis Foligno si impone in casa per 2-1 sull'Amerina, salendo a quota nove punti in classifica nel girone B di Promozione. Poco prima dell'intervallo, su una corta respinta di Miti è Fedeli a bloccare il match. Nella ripresa, tempo cinque minuti e Barberini raddoppia per i padroni di casa. L'Amerina nel finale ha la forza di riaprire la contesa con una rete siglata da Fusco ma non basta. La Vis Foligno esce dal campo con i tre punti in tasca