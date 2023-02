Promozione: la Vis Foligno fa suo l'anticipo contro l'Amc '98

VIS FOLIGNO: De Vincenzi, Barbini, Tordoni, Salvucci, Di Rocco, Silveri, Iachettini, Gradassi, Korriku, Fedeli, Cancelli. Allenatore: Rossi

AMC '98: Squadroni, Grigioni, Busecchini, Manni, Serra, Trequattrini, Masuccio, Cassetti, Sensini, Anullo, Carissimi. Allenatore: Montecchiani

Arbitro: Angeletti di Perugia



Reti: 26’ pt Korriku, 45’ pt (rig.) Salvucci

Nell'anticipo di giornata del girone B di Promozione, vittoria convincente con sguardo sui playoff per la Vis Foligno, che in casa supera l'Amc '98 con il risultato finale di 2-0. La squadra di mister Rossi, ora, con 33 punti raggiunti agguanta momentaneamente all'ultimo posto utile per entrare nella zona playoff il Bastia, in attesa degli altri risultati di giornata. Per l'Amc '98, invece, sconfitta che rimanere gli ospiti sempre in linea di galleggiamento a 28 punti al centro della classifica del girone. A sbloccare la partita ci pensa intorno alla mezz'ora di gioco Korriku, con il raddoppio siglato poco prima dell'intervallo da Salvucci su calcio di rigore. Nella ripresa, la Vis tiene il doppio vantaggio portando a casa i tre punti allo scadere.