Promozione: la Vis Foligno espugna Amelia

AMERINA: Trippanera, A. Pasquini, Moscatelli, Molinari, Gatti, L. Straminelli, Ferrante, Rossi, Santarelli, Minocchi, Ippoliti. Allenatore: Trotti

VIS FOLIGNO: De Vincenzi, Tordoni, Barbini, Salvucci, Galligari, Di Rocco, Iachettini, Balducci, Korriku, Gradassi, Cancelli. Allenatore: Rossi.

ARBITRO: Provenzani di Terni

RETI: 5’ pt Gradassi, 25’ st Korriku

Con un gol per tempo, la Vis Foligno espugna il campo dell'Amerina per 2-0, tornando a correre in classifica con la zona playoff distante ora solo tre punti. Per l'Amerina, invece, sconfitta che complica sempre più la questione salvezza in zona playout. La partita inizia subito in discesa per gli ospiti, che dopo solo cinque minuti trovano il gol del vantaggio che sblocca il match grazie a Gradassi. Poi è De Vincenzi a bloccare le occasioni create dall'Amerina fino al raddoppio nella ripresa griffato da Korriku. Finisce 2-0 per la Vis Foligno.