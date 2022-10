Promozione: la Vis Foligno di misura nell'anticipo con il Guardea

VIS FOLIGNO: Moroncini, Tordoni, Barbini, Silveri, Galligari, Di Rocco, Iachettini, Poli, Cancelli, Fedeli, Korriku. (A disp.: Posi, Tazza, Balducci, Salvucci, Bianchi, Budlla, Baglioni, Polzoni, Nieri). All. Rossi

GUARDEA: Barbabella, Marchini, Saccomanni, Fortuni, Avola Giuliano, Pinzaglia, Dimarzio, Bonaccorsi, Coccia, Floccari, Piciucchi. (A disp.: Bartolucci, Santori, Panfili, Longhi, Regoli, Pardo, Filabbi, Menghinelli, Piscini). All. F. Avola

ARBITRO: Tempesta di Perugia

RETI: 8'pt Silveri

Ancora una vittoria casalinga per la Vis Foligno, che supera di misura il Guardea nell'anticipo della sesta giornata di campionato nel girone B di Promozione. Per i padroni di casa, secondo posto temporaneo dietro allo Spoleto a quota dodici punti in attesa degli altri risultati. Decisivo nel match un gol di Silveri all'ottavo minuto del primo tempo. Guardea fermo a quattro punti in questo avvio di stagione. Finisce 1-0.