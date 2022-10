Promozione: la Superga '48 ringrazia Capitani ed espugna Bevagna

BEVAGNA: Catarinelli, Silvestri, Mengana, Cacciamani (Fabiani), Fontetrosciani, Venarucci, Fiorucci (Capaldini), D'Onofrio, Console, Carocci (Pierucci). Allenatore: Taccucci

SUPERGA '48: Sabatini, Turcan, Settimi, Falchi (Lilli), Proietti, Porzi (Balzamo), Radici, Capitani (Cavadenti), Fedeli (Cotero), Gramaccioni, Cardarelli. Allenatore: Loretoni

ARBITRO: Agostini di Terni

RETI: 10’ pt Console, 39’ pt e 30’ st Capitani

NOTE: Sabatini para un rigore a Capaldini

Un Capitani in formato super trascina con una doppietta la Superga '48 a una bella vittoria esterna sul campo del Bevagna per 2-1. Eppure, pronti via, sono i padroni di casa a portarsi in vantaggio grazie a un colpo di testa di Console su azione di corner. Poi, prima dell'intervallo, Capitani rimette tutto in parità risolvendo una mischia in area. Nella ripresa, sempre Capitani sfrutta una corta respinta di Catarinelli per mettere in porta il gol del sorpasso. Nel finale, Sabatini manda sul palo un rigore calciato da Capaldini, con lo stesso attaccante che di testa colpisce anche la traversa. Finisce 2-1 per la Superga '48.