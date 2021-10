Promozione: la sesta giornata nel girone B

Sesta giornata piena di incroci importanti quella che andrà in scena nel girone B di Promozione. A dare il via ci sarà la capolista C4, impegnata nell'anticipo domani in casa contro l'Amerina. Domenica, poi, tante le partite di cartello in programma. Interessanti le sfide tra San Venanzo-Campitello e Vis Foligno-Terni Est, che decideranno la fuga delle prime o una classifica molto corta a seconda del risultato finale. Ecco le partite in programma.

Sabato 9 ottobre ore 16:

C4 - Amerina

Domenica 10 ottobre ore 15:

Amc 98-Guardea

Athletic Club Bastia-Romeo Menti

Clitunno - Superga 48

Julia Spello-Petrignano

Montefranco- Viole

San Venanzo- Campitello

Todi- Montecastello Vibio

Vis Foligno- Terni Est

CLASSIFICA:

C4 13

S. Venanzo 12

Terni Est 12

Clitunno 10

Campitello 9

Guardea 9

Vis Foligno 8

Amerina 7

Julia Spello 7

Romeo Menti 7

Viole 7

Superga 48 5

Montecastello Vibio 4

Todi 4

Ath.C. Bastia 4

Amc 98 4

Petrignano 3

Montefranco 1