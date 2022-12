Promozione: la Pievese di rigore supera Castel del Piano

CASTEL DEL PIANO: Taddei, Bartoccioni, Timbri (Pallozzi), Sisani (C. Mancinelli), Costantini, Urbani, Broccatelli (Merkous), J.Mancinelli, Menichini, Hysenaj (Ndingue), Depretis. Allenatore: Grilli

PIEVESE: Cuomo, Sauta (Mencarelli), Sorrentino, Morganti, Fanfano, Bonomini, N. Saravalle, Montagnoli, Farruku, Fiorindi, Convito (Montagnolo). Allenatore: L. Saravalle

ARBITRO: Fiumi di Orvieto

RETI: 10’ st (rig.) Bonomini

Con un rigore realizzato da Bonomini nella ripresa, la Pievese vince lo scontro diretto contro il Castel del Piano e sale a due lunghezze di distanza dalla zona playoff nel girone A di Promozione. Dopo un primo tempo equilibrato con occasioni da entrambe le parti, ecco arrivare il momento chiave del match nella ripresa. Tiro di Farruku in area e fallo di mano da parte di Urbani. Dal dischetto va Bonomini che segna per il vantaggio ospite. Forte del vantaggio la Pievese si riversa in avanti alla ricerca del raddoppio che non arriva, ma al fischio finale lo 1-0 basta per portare a casa i tre punti.