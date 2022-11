Promozione: la Ducato espugna Bevagna

BEVAGNA: Catarinelli, Paccapelo (Pierucci), Mengana (D’Onofrio), Cacciamani, Fontetrosciani, Venarucci, Fiorucci (Tourey), Khalak, Capaldini (Armadoro), Console, Carocci. Allenatore: S. Taccucci

DUCATO: Desideri, Cuna, Antonini, F. Ammenti (Mosconi), Cacciotti, Ceesay, Sabatino, Rustani (Radici), Lucidi, Di Salvatore, Vukaj (Troka). Allenatore: Di Tanna

ARBITRO: Tempesta di Perugia

RETI: 12' pt Antonini, 14' st Lucidi

Con un gol per tempo, la Ducato espugna Bevagna per 2-0 e continua a correre nelle prime posizioni del girone B di Promozione, con i padroni di casa ancorati invece nelle zone calde a quota sei punti. Nel primo tempo gli ospiti passano grazie a una conclusione vincente di Antonini dalla distanza. Nella ripresa, Lucidi in mischia su punizione riesce a trovare il gol del raddoppio. Il Bevagna ci prova ma la Ducato tiene ilm doppio vantaggio fino al termine. Finisce 2-0 per la Ducato.