Promozione: la Clitunno vince e vola in testa al girone B

CLITUNNO: Roani, Lucentini (Cuna), Bonacci, Lucaj, Bucciarelli, Rosi, Sabatini (Baroni), Giabbecucci (Carciofi), Boraschini (Scarabottini), Romeo (Rossi M.), Poli. Allenatore: Mollaioli

AMERINA: Trippanera, Pasquini L. (Ippoliti), Moscatelli, Molinari (Dionisi), Gatti, Staminelli L., Ferrante, Pasquini A., Santarelli (Balsamo), Minocchi, Coscia (Rossi). Allenatore: Trotti

ARBITRO: Fora di Terni

RETI: 46’ pt Poli, 2’ st Sabatini

La Clitunno supera 2-0 l'Amerina e vola in testa al girone B di Promozione, scavalcando dopo undici giornate lo Spoleto. Una vittoria firmata a cavallo tra la prima e la seconda frazione di gioco dai gol di Poli e Sabatini. I padorni di casa partono forte ma trovano il vantaggio solo pochi istanti prima dell'intervallo, quando Poli in rovesciata supera Trippanera. Nella ripresa, pronti via tempo due minuti e la Clitunno mette il risultato in cassaforte con Sabatini, bravo a svettare di testa su corner calciato da Lucaj. finisce 2-0 con la Clitunno prima in classifica.