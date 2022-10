Promozione: la Clitunno espugna Bastia e accorcia in vetta al girone B

BASTIA: De Vincenzi, Gambacorta, Reka (Castelletti, Cozzali), Sedran, Bengala, Santantonio (Fermi), Buratti (Santucci), Rosignoli, Donati, Del Prete, Cirilli (Bibi). Allenatore: Montecucco

CLITUNNO: Roani, Lucentini, Cofanelli, Lucaj, Bucciarelli (Campana), Rosi, Gjinai, Boraschini (Rossi), Giambecucci (Scarabottini), Poli (Romeo), Cuna (Sabatini). Allenatore: Mollaioli

ARBITRO: Antonelli di Foligno

RETI: 30’st Sabatini

La Clitunno espugna Bastia e, approfittando della prima sconfitta in campionato dello Spoleto, accorcia in vetta al girone B di Promozione, ora distante solo quattro punti. Un gol di Sabatini nella ripresa ha deciso il turno infrasettimanale tra le due squadre. Il Bastia, d'altro canto, resta con sei punti ancora nelle zone calde di classifica al termine dell'ottava giornata. Gli ospiti spingono forte nel primo tempo ma trovano il guizzo vincente solo nella ripresa, quando alla mezz'ora di gioco Sabatini resiste a un contrasto con Santantonio e in diagonale supera De Vincenzi. Ultima chance per il pareggio locale con Del Prete, ma Roani respinge. Finisce 1-0 per la Clitunno.