Promozione: la C4 vince e tiene a distanza il Terni Est

C4: Pallotta, Tempesta, Ballerini (Kica), Casciola, Fornetti (Agostini), Matarazzi, Ferreira, Fattorini, Campagnacci (Bonci), Rosi (Paffarini), Cavitolo (Trabalza). (A disposizione: Rospetti, Ciccioli, Battistelli, Kola). Allenatore: Bicerna

ROMEO MENTI: Pontremoli, Ricci (Zaganella), Flamini, Fortuni, Di Girolamo, Giubila (Moretti), Keita (Ciuco), T. Lucidi, S. Lucidi, Petrocco (Cupello), Liurni (Brumini). (A disposizione: Dominici). Allenatore: Baldini

ARBITRO: Belloni di Città di Castello (Assistenti: Cicalini e Massini di Perugia)

RETI: 33′ pt Fattorini, 17′ st (rig.) Cavitolo

NOTE: Ammoniti: Rosi, S. Lucidi, Keita

Due gol alla Romeo Menti e la C4 continua a tenere a distanza il Terni Est in cima alla classifica del girone B di Promozione. La formazione di mister Bicerna, dopo una buona mezz'ora, trova il gol del vantaggio con Fattorini, messo davanti al portiere da Rosi. La capolista tiene la partita in pugno, fino al colpo del ko nella ripresa. Bonci viene atterrato in area da Keita. Dal dischetto va Cavitolo che chiude la gara.