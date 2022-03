Promozione: la C4 fa suo il big match contro il Terni Est

C4: Pallotta, Tempesta (Ferreira), Carocci, Casciola, Agostini (Rosi), Matarazzi (Ciccioli), Piantoni, Fattorini, Campagnacci (Fondi), Kola (Battistelli), Cavitolo. Allenatore: Bicerna

TERNI EST: Bracaj, Gentileschi, Rosati, Cossu, Cejas (Blasi), Donnola (Gaggiotti), Fabris, Molinari (Malerba), Tozzi Borsoi, Antonelli (Leopoldi), Dianda. Allenatore: Laureti

RETI: 18' pt Dianda, 40'pt e 40' st Kola, 43' st Rosi

NOTE: Espulsi Gentileschi e Fabris

La C4 supera 3-1 il Terni Est e allunga in vetta al girone B di Promozione, con i diretti avversari del big match ora distanti otto punti. Un risultato che permette agli uomini di Bicerna di controllare ora il massimo vantaggio in campionato. Sono gli ospiti, però, ad aprire le danze. Punizione in area e Dianda brucia tutti sul primo palo portando avanti i suoi. La reazione della C4 non si fa attendere ma il Terni Est si difende ordinato. Poco prima dell'intervallo, dribbling e tiro con cui Kola riesce a riportare il risultato in piena parità. Nella ripresa, la C4 spinge forte senza riuscire a confezionare il sorpasso. La gara cambia quando Gentileschi rimedia il secondo giallo lasciando gli ospiti in inferiorità numerica. Episodio subito sfruttato dalla C4, che ancora con Kola e Rosi piazza l'allungo vincente, chiudendo la disputa con il 3-1 finale. Nel recupero, arriva anche la seconda espulsione per il Terni Est, stavolta ai danni di Fabris.