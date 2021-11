Promozione: l'undicesima giornata nei due gironi

Di nuovo in campo nel weekend anche la Promozione. Tante le gare importanti in programma nei due gironi. Nel girone A, la capolista Ventinella di scena a Piccione, con l'inseguitrice Pontevecchio anche lei in trasferta contro il Casa del Diavolo. Nell'unico anticipo di questo turno, spazio alla gara tra San MArco Juventina e Pierantonio, con gli ospiti che devono ancora recuperare l'ultima gara interrotta per un infortunio all'arbitro. Nel girone B, continua la bagarre in cima alla classifica. La C4 in casa della Superga 48, Guardea e Clitunno contro mentre il Terni Est ospita il Petrignano. Ecco tutte le partite in programma nei due gironi.

Girone A:

CASA DEL DIAVOLO-PONTEVECCHIO (Marco Mammoli Perugia)

MAGIONE-MARRA S.FELICIANO (Ilaria Possanzini Foligno)

MANTIGNANA MONTEMALBE-MONTONE (Vittorio Ricci Perugia)

PICCIONE-VENTINELLA (Marco Apuzzo Terni)

PIEVESE-PIETRALUNGHESE (Giovanni Roani Salari Foligno)

S.MARCO JUVENTINA-PIERANTONIO (Leonardo Cipolloni Foligno)

SELCI NARDI-GRIFO SIGILLO (Mattia Checcaglini Perugia)

TAVERNELLE-FC CASTELLO S.SECONDO (Lorenzo Verdoliva Terni)

TIBERIS MACCHIE-ARNA (Laura Giovagnoli Perugia)



Girone B:

CAMPITELLO-ROMEO MENTI (Samuele Ottaviani Foligno)

GUARDEA-CLITUNNO (Simone Pannacci Perugia)

MONTECASTELLO VIBIO-JULIA SPELLO (Lorenzo Temperoni Terni)

MONTEFRANCO-SAN VENANZO (Federico Pecoro Terni)

SUPERGA 48-C4 (Manuel Palombi Terni)

TERNI EST-PETRIGNANO (Taras Lukan Foligno)

TODI-ATHLETIC CLUB BASTIA (Andrea Colalelli Terni)

VIOLE-AMERINA (Giorgia Rossi Perugia)

VIS FOLIGNO-AMC 98 (Andrea Rosignoli Perugia)