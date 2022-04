Promozione: la Julia Spello batte un colpo, 1-0 al Todi e balzo salvezza

Squadra in casa

Squadra in casa Julia Spello

JULIA SPELLO: Stoppini, Fagotti, Venarucci, Biviglia, Tordoni, Parlanti, Boldrini (Fabbri), Mazzoli (Nieri), Brunelli (Cavanna), Guarino (Sensidoni), Mancinelli (Nuti). Allenatore: Pascucci

TODI: Presciuttini, Donfack Fosso (Faloci), Ramadani (Antonelli), Libong, Manni, Trequattrini, Palasanu, Scassini, Banelli, Ombga Manga, Coletti. Allenatore: Introppico

ARBITRO: Bartolucci di Città di Castello

RETI: 13’ st Sensidoni

Nello scontro salvezza con il Todi, la Julia Spello trascinata da Sensidoni piazza un colpo importante uscendo dalla zona playout. Tre punti pesanti per la squadra di mister Pascucci, che arrivano al termine di una gara equilibrata decisa dal guizzo nella ripresa. Sensidoni, entrato dalla panchina per un infortunio muscolare a Guarino, nel secondo tempo stoppa in area un cross e con un preciso diagonale batte Presciuttini. La julia tiene il vantaggio fino al fischio finale di Bartolucci, portando a casa una vittoria importante.