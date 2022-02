Promozione: la C4 vince e continua a tenere a distanza il Terni Est

JULIA SPELLO TORRE: Stoppini, Mawas, Fabbri, Biviglia, Venarucci, Sensidoni (Parlanti), Mancinelli (Boldrini), Cavanna (Bartocci), Nuti, Guarino (Ceccarelli), Qerimi (Brunelli). (A disposizione: Finauro, Saveri, Mazzoli, Sallaku). Allenatore: Pascucci

C4: Pallotta, Ballerini (Kica), Piantoni (Dieng), Casciola, Fornetti, Matarazzi, Ferreira, Fattorini, Campagnacci (Rosi), Kola (Bonci), Fondi. (A disposizione: Rospetti, Paffarini, Ciccioli, Battistelli, Cavitolo). Allenatore: Bice

ARBITRO: Bartolucci di Città di Castello (Piccini di Città di Castello e Fiorucci di Gubbio)

RETI: 14’ pt Kola, 36’ pt Campagnacci, 48’ st Bonci

Tre gol in casa della Julia Spello e la C4 continua a tenere a distanza il Terni Est, sempre distante cinque punti dalla vetta nel girone B di Promozione occupato proprio dagli uomini di mister Bicerna. Un tris iniziato intorno al primo quarto d'ora di gioco, quando Kola porta in vantaggio i suoi. Raddoppio sempre nella prima frazione di Campagnacci mentre il tris è calato da Bonci in zona Cesarini nella ripresa. Finisce 3-0 per la C4.