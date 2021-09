Promozione, Julia Spello-Athletic Bastia: Nuti show

L'attaccante dei padroni di casa griffa la prima vittoria in campionato con una doppietta. Accade tutto negli ultimi venti minuti di match

JULIA SPELLO TORRE: Stoppini, Boldrini, Mawas, Biviglia, Venarucci (Parlanti), Silva, Mazzoli (Guarino), Cavanna (Pallotta), Nuti (Roscini Vitali), Mancinelli, Angeletti (Mancini). Allenatore: Mingarelli

ATHLETIC CLUB BASTIA: Lorenzetti, Rossi, Marini, Torroni, Mela (Migno), Cairoli, Trecchiodi, Buongiorno (Russo), Attanasio (Ragusa), Pensa (Carloni), Haruna. Allenatore: Coraggi

ARBITRO: Diletta Ciommei di Terni (Assistenti: Andrea Isidori Perugia ed Ettore Caravella di Perugia)

RETI: 25’ e 43’ st Nuti (J)

Note: Ammoniti: Marini (A), Rossi (A)

Due gol di Nuti negli ultimi venti minuti e la Julia Spello supera non senza fatica l'Athletic Club Bastia nella prima uscita ufficiale in campionato. I ragazzi di mister Mingarelli sono risuciti così a incamerare tre punti in questo avvio di campionato, con Nuti bravo a superare la coriacea linea difensiva avversaria.

L'Athletic è stata la prima ad affacciarsi in direzione del portiere avversario, ma Stoppini blocca bene una conclusione di Attanasio. L'Athletic si rende ancora pericoloso qualche minuto più tardi, quando Pensa colpisce il palo della porta spellana. A metà ripresa, inizia il Nuti show. L'attaccante dei padroni di casa prima raccoglie un lungo lancio dalla difesa e batte Lorenzetti. Poi, pochi istanti prima del novantesimo, chiude la gara siglando la prima doppietta personale in stagione.