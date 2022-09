Promozione: il Terni Fc espugna Todi

TODI: Cozzi, Luciani (Faloci), Acuti, Rondoni (Scassini), Petacchiola, Bertoldi, Antonelli, Coletti (Lepri), Manni (Nonni), Cascianelli, Angeli (Bietolini). Allenatore: Primieri

TERNI FC: Cunzi, Dianda, Flavioni, Donnola, Malerba, Cianchetta, Fabris (Pagliaroli), Gentileschi, Lora Almonte (Tozzi Borsoi), Lamberti, Massarelli. Allenatore: Borrello

ARBITRO: Lukan di Foligno

RETI: 44’ pt Lamberti, 9’ st Cascianelli, 28’ st Tozzi Borsoi, 30' st Donnola, 47’ st Flavioni

NOTE: Espulso Petacchiola

Seconda sconfitta consecutiva per il Todi, che cade in casa colpito per 4-1 dal Terni Fc. Prima dell'intervallo, la squadra di Borrello trova il vantaggio con Lamberti, bravo a battere in rete un tiro di Gentileschi deviato dal palo Nella ripresa il Todi trova il pareggio con Cascianelli ma poi il Terni Fc dilaga trascinato dai gol di Tozzi Borsoi, Donnola e Flavioni. Espulso Petacchiola nel finale di gara.