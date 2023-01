Promozione: il Tavernelle si salva al fotofinish

MARRA SAN FELICIANO: Cocchini, Ragni, Sorella (Biagianti), Ardone (Federici), Cocchini R. (Monti), Miccio, Bartoccini (Bagnetti), Velez, Fuscagni, Piccioli, Turriziani. Allenatore: Gelosia

TAVERNELLE: Segoloni, Orlandi, Mencarelli (Patalocco), Vitali (Brescia), Fahimi (Becciolotti), Antolini, Andreoli, Meloni, Cacciamano, Montanucci (Paciosi), Graziani. Allenatore: Abenante

ARBITRO: Vitali di Perugia

RETI: 21' pt Turriziani, 52' st (rig.) Cacciamano

In pieno recupero, un rigore di Cacciamano fa strappare un punto al Tavernelle in casa della Marra San Feliciano, con la squadra di mister Abenante che non perde terreno in classifica, rimanendo a nove punti di distacco dal Pierantonio capolista. Beffa per la Marra, invece, che rimane comunque in corsa per un posto in zona playoff. Dopo venti minuti di botta e risposta, i padroni di casa trovano il modo di portarsi in vantaggio. Rigore per la Marra, Segoloni para la conclusione dagli undici metri di Bartoccini ma Turriziani ribadisce in rete sbloccando il match. Il Tavernelle spinge forte anche nella ripresa, trovando il pareggio solo in piena zona Cesarini su rigore. Dal dischetto va Cacciamano che fissa l'1-1 finale.