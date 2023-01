Promozione: il tavernelle c'è, 2-0 al Viole

Squadra in casa

TAVERNELLE: Segoloni, Orlandi, D. Mencarelli (Paciosi), Andreoli, Fahimi (Cicero), Antolini, Brescia, Vitali (Meloni), Cacciamano (Becciolotti), Montanucci, Graziani (Patalocco). Allenatore: Abenante

VIOLE: Orsini, Silva, Galassi (Barbacci), Guzzoni, Tordoni, Vescarelli (Baglioni), Barili (Del Prete), Licastro, Angeletti, Passeri, Fiore (Renzini). Allenatore: Possati

ARBITRO: Rossi di Perugia

RETI: 10' pt Montanucci, 38' pt Brescia

Il Tavernelle approfitta dello stop del Pierantonio (gara rinviata causa neve), batte il Viole per 2-0 e momentaneamente si porta a meno nove punti dalla vetta del girone A di Promozione. Momento toccante prima del fischio d'inizio, nel ricordo di Davide Piampiano, ex giocatore del Viole scomparso recentemente. Inizia la partita, e dopo dieci minuti i padroni di casa si portano in vantaggio con Montanucci, raddoppiando poco prima dell'intervallo con Brescia. Nella ripresa, il Viole ci prova ma il Tavernelle difende bene portando a casa la vittoria.