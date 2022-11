Promozione: il Tavernelle batte un colpo, è 1-0 al Castel del Piano

TAVERNELLE: Maccari, Orlandi, D. Mencarelli, Vitali, Fahimi, Antolini, Becciolotti (Cesarini), Arcioni, Cacciamano, Brescia (G. Mencarelli), Patalocco (Andreoli). Allenatore: Abenante

CASTEL DEL PIANO: Taddei, Barluzzi, Proietti (Broccatelli), Urbani, Pieroni (Biavati), Ndingue, Sacco (Pallozzi), J. Mancinelli, Nuti, Hysenaj (C. Mancinelli), Depretis. Allenatore: Biocca

ARBITRO: Liberti di Perugia

RETI: 21’ st (rig.) Cacciamano

Un rigore di Cacciamano e il Tavernelle supera di misura il Castel del Piano, stanziandosi a metà classifica nel girone A di Promozione. Battuta d'arresto, dunque, per il gli ospiti, che vedono allontanarsi la prima posizione occupata dal Pierantonio e vengono superati dalla Pievese. Il match si apre con un'azione solitaria di Cacciamano: dribbling al portiere e diagonale che finisce sul palo. La palla gol per il Castel del Piano, invece, capita a Nuti che da posizione favorevole calcia alto. Nella ripresa, Cacciamano ha un'altra ghiotta occasione quando Liberti concede ai padroni di casa un calcio di rigore per fallo sull'attaccante. Dal dischetto va lo stesso Cacciamano che sblocca le marcature. Gli ospiti ci provano fino alla fine ma il Tavernelle regge e può esultare.