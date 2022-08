Promozione, il Selci Nardi si presenta: "Si riparte con la certezza dell'ottimo lavoro svolto"

Presentato nella sala polivalente allo stadio “Roberto Nocchi” il nuovo Selci Nardi che parteciperà al prossimo campionato di Promozione. Davanti a diversi tifosi, presenti all'evento la società rossonera il segretario Figc Umbria umbro Valerio Branda, l’amministrazione comunale di San Giustino con l’assessore alle politiche sportive Andrea Guerrieri, l’amministratore delegato della ditta Nardi Paolo Carloni, don Paolino Trani e il comandante della stazione dei Carabinieri di San Giustino, luogotenente Vincenzo Viscito.

"Si riparte - ha dichiarato Elena Nocchi, presidente del Selci Nardi - con la certezza che stiamo facendo bene dal punto di vista sportivo grazie all’ottimo lavoro del tecnico e dei suoi collaboratori, dei giocatori e di coloro che ne permettono la presenza a Selci e dal punto di vista organizzativo e sociale, non a caso la conferma della bontà del nostro modo di operare è data dalla presenza anche per la nuova stagione degli sponsor”. Il segretario federale Branda ha poi continuato: "Un piacere essere qui, se posso non manco mai. Non posso che augurare una buona stagione alla società”. L'assessore comunale Andrea Guerrieri ha poi concluso: "Una buona stagione al Selci, questo è quanto di minimo l’amministrazione e l’intera comunità sangiustinese augura ai rossoneri. Per quanto riguarda l’impianto sportivo, stiamo lavorando per reperire i fondi necessari per poter continuare, dopo la costruzione della sala polivalente, il maquillage della zona sportiva”.

Questo l'organico del Selci Nardi che scenderà in campo nel prossimo campionato:

PORTIERI: Alex Baldelli, Deyan Dimitrw, Mattia Mannarini

DIFENSORI: Raffaele Baiano, Tommaso Cantalamessa, Indrit Gruda, Lorenzo Guerri, Alessio Ligi, Marco Paoloni, Edoardo Cataclismi

CENTROCAMPISTI: Roberto Cenciarelli, Lorenzo Checcaglini, Umberto Collesi, Nicolò Fancelli, Thomas Pecorelli, Andrea Poggini, Davide Poggini, Nicola Rossi

ATTACCANTI: Michelangelo Burchini, Davide Capaccioni, Lorenzo Genghini, Rei Prifti, Matteo Selvaggi, Joshua Antimi, Molamin Jellow, Filippo Caidominici, Dennis Milli

Allenatore: Luca Baldolini

Allenatore in seconda: Lorenzo Comanducci

Preparatore dei portieri: Alessandro Caneschi

Ds e dirigente accompagnatore: Maurizio Baldelli

Team Manager: Francesco Fabbri