Promozione: il quadro playoff e playout nel girone A

Domenica al via, anche nel girone A, le sfide decisive in ottica playoff e playout. In questo caso, a differenza dell'altro girone, ci sarà il primo turno anche nei playoff, visto la grande corsa delle squadre di alta classifica fino all'ultima giornata. La vincente dei playoff disputerà la finalissima contro il Terni Est per determinare chi salirà in Eccellenza. Ecco tutti gli incroci.

PLAYOFF (domenica 29 magigo, ore 16)

Semifinale: Pontevecchio - Fc Castello. Chi vince affronterà nella prima finale il Tavernelle per determinare chi sarà la sfidante del Terni Est nella finalissima Promozione

PLAYOUT: (domenica 29 maggio, ore 16)

Arna - San Marco Juventina

Mantignana Monte Malbe - Tiberis Macchie

Stessa formula del girone B. Le perdenti scendono subito in Prima Categoria. Finalissima tra le vincenti dove solo una raggiungerà la salvezza.