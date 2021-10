Promozione: il programma della sesta giornata nel girone A

Due anticipi domani e il resto delle gare domenica. Si apre con Piccione-Casa del Diavolo e Ventinella-Montone la sesta giornata nel girone A del campionato di Promozione. Il weekend del girone continua poi con la capolista Tavernelle in trasferta sul campo della Pievese, mentre la Pontevecchio in forte risalita ospita sul prato amico il Marra San Feliciano. Nelle altre gare in programma, il fanalino di coda Arna contro il Castello, con entrambe le formazioni in cerca di punti per risalire dai bassifondi. Selci Nardi e Pierantonio di fronte per provare ad aggredire le prime posizioni. Ecco il weekend nel girone A.

Sabato 9 ottobre:

Piccione - Casa del Diavolo (ore 15,15)

Ventinella - Montone (ore 15,30)

Domenica 10 ottobre ore 15:

Arna - FC Castello

Grifo Sigillo - Tiberis Macchie

Pierantonio - Selci Nardi

Pievese - Tavernelle

Pietralunghese - Mantignana M.Malbe

Pontevecchio - Marra San Feliciano

San Marco Juventina - Magione

CLASSIFICA:

Tavernelle 13

Ventinella 11

Pontevecchio 10

Selci Nardi 9

Magione 8

Pierantonio 8

Mantignana M.Malbe 8

Pievese 8

Marra 7

Montone 6

Grifo Sigillo 6

Casa del Diavolo 6

Pietralunghese 4

Piccione 4

Fc Castello 4

S. Marco Juventina 4

Tiberis Macchie 4

Arna 3