Promozione: il programma del weekend nei due gironi

Giornata interessante quella in programma nei due gironi di Promozione. Arrivati alla nona giornata, nei due gironi iniziano a delinearsi quelli che possono essere considerati scontri al vertice e scontri salvezza.

GIRONE A:

Continua il testa a testa tra il Ventinella e il Tavernelle in testa. La capolista, ovvero il Ventinella, viaggerà in direzione di Casa del Diavolo mentre il Tavernelle ospiterà la Pontevecchio contro una formazione in netta ripresa e con l'intento di non perdere terreno dalla testa. Nella zona bassa, scontro diretto tra Montone e Grifo Sigillo.

Casa del Diavolo - Ventinella

Magione- Arna

Mantignana M.Malbe - Marra San Feliciano

Montone - Grifo Sigillo

Piccione - Pietralunghese

San Marco Juventina - Pievese

Selci Nardi - FC Castello

Tavernelle - Pontevecchio

Tiberis Macchie- Pierantonio

GIRONE B:

Tempo di scontro al vertice nel girone B. La neo capolista (insieme al Guardea) Terni Est riceve nell'impianto di casa la C4. Il Guardea, altra formazione al vertice, chiamata al delicato scontro contro l'Amerina mentre la Vis Foligno, distante solo un punto dalla coppia di testa, sfiderà un Montefranco in serie positiva.

Campitello- Petrignano

Guardea- Amerina

Montecastello Vibio- Athletic Club Bastia

Romeo Menti- Clitunno

Superga 48- Amc 98

Terni Est- C4

Todi - San Venanzo

Viole - Julia Spello

Vis Foligno - Montefranco