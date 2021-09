Promozione: il pomeriggio nel girone B

Vincono ancora Julia Spello, San Venanzo e Romeo Menti. Prima vittoria per il Clitunno contro il Terni Est

C'è un trio di testa nel girone B di Promozione dopo la seconda giornata disputata oggi pomeriggio. San Venanzo, Julia Spello e Romeo Menti hanno avuto la meglio su Petrignano, Amc '98 e Vis Foligno, portandosi in testa. Prima vittoria contro un avversario difficile come il Terni Est per il Clitunno. Ancora senza punti Guardea e Amc '98. Di seguito, risultati e classifica aggiornata:

RISULTATI:

Amc 98- Julia Spello 0-2: 5' pt Nuti, 47' st (rig.) Angeletti

Clitunno- Terni Est 1-0: 5' pt Cuna

Montefranco - Amerina 1-1: 2' pt (rig.) Paoletti (A), 37' pt Renzini (M)

San Venanzo - Petrignano 1-0: 15' pt Cascianelli

Superga 48- Campitello 2-2: 30' pt (rig.) Capoccia (S), 39' pt Mazzoni (C), 24' st Proietti (S), 40' st (rig.) Dormi (C)

Todi- Guardea 2-1: 38' pt (aut.) Lepri (G), 1' st e 3' st Omgba Manga (T)

Vis Foligno - Romeo Menti 0-1: 32' pt (rig.) M. Pagnotta

CLASSIFICA:

Julia Spello 6

S. Venanzo 6

Romeo Menti 6

C4 4

Todi 4

Terni Est 3

Clitunno 3

Vis Foligno 3

Petrignano 3

Viole 2

Superga 48 2

Campitello 2

Montecastello Vibio 1

Montefranco 1

Ath.C. Bastia 1

Amerina 1

Guardea 0

Amc 98 0