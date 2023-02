Promozione: il Pierantonio vola a +15 in classifica

GUALDO CASACASTALDA: Fortini, Coccia, Chiocci, Passeri, Moriconi, Romenskyi, Ospina, Favaro, Ferretti, Bouaquil, Marini. Allenatore: Gioacchini

PIERANTONIO: Zandrini, Rossi, Allegrucci, Gaggioli, Bei, Vispi, Cesarini, Cignarini, Mortaro, Salis Y., Cambiotti. Allenatore: Bruni

Arbitro: Bartocci di Gubbio



Reti: 10' pt e 34' pt Salis Y., 16' pt Mortaro, 8' st Cambiotti

Nel recupero del girone A di Promozione, il Pierantonio supera con un netto 4-0 il Gualdo Casacastalda e vola in classifica. La capolista, infatti, ha staccato il Tavernelle ancora portandosi a un vantaggio di ben +15 in classifica. Il Pierantonio chiude il match in poco più di mezz'ora nel primo tempo, grazie alla doppietta di Yuri Salis e al gol di Mortaro. Nella ripresa, Cambiotti cala il poker per l'ennesima vittoria stagionale della capolista.