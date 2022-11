Promozione: il Pierantonio vince il big match con la Pievese e allunga in vetta

PIERANTONIO: Zandrini, Scarlino, Moyano, Cesarini (Ake), Allegrucci, Sannipoli, Salis, Orecchiuto, Mortaro (Gaggioli), Polidori (Cignarini), Cambiotti (Vispi). Allenatore: Bruni

PIEVESE: Villani, Aquilini, Fanfano, Morganti, Cesarini, Bonomini, Sauta, Montagnoli (Possieri), Porcu (Convito), Belardinelli, Fiorindi. Allenatore: L. Saravalle

ARBITRO: Mammoli di Perugia

RETI: 22’ pt Bonomini, 44’ pt Salis, 6’ st Moyano, 36’ st Polidori

Nel big match di giornata, il Pierantonio supera per 3-1 la Pievese e allunga in vetta al girone A di Promozione, con gli uomini di mister Bruni ora primi con quattro punti di vantaggio sul Montone secondo in classifica. I padroni di casa vincono in rimonta, dopo essere andati in svantaggio per il gol di Bonomini che sblocca la sfida. Prima dell'intervallo, pareggio di Michael Salis che manda le due formazioni negli spogliatoi sul risultato di parità. Nella ripresa, Moyano e Polidori firmano la vittoria.