Promozione.: il Pierantonio vince ancora, 2-1 al Viole

PIERANTONIO: Zandrini, Scarlino, Moyano, Gaggioli, Allegrucci, Fr. Sannipoli (Bei), Polidori (Orecchiuto), Cesarini, Piergentili (Mortaro), Y. Salis, Cambiotti (M. Salis). Allenatore: Bruni

VIOLE: Di Prisco, Fonduti, Lanari, Guzzoni, Silva, Barili, Baglioni (Angeletti), Licastro, Del Prete (Vescarelli), Passeri, Fiore (Pelliccia). Allenatore: Possati

ARBITRO: Uccelli di Perugia

RETI: 1' pt Piergentili, 8' pt Passeri, 39' st Yuri Salis

Non si ferma la marcia del Pierantonio. La super capolista del girone A di Promozione supera 2-1 il Viole e mantiene il +15 di vantaggio sul Tavernelle in cima alla classifica. Dopo appena un minuto di gioco, i padroni di casa sbloccano il match con Piergentili. Ma il vantaggio dura poco perché all'ottavo minuti Passeri supera Zandrini e griffa il pareggio per gli ospiti, a caccia di punti salvezza. Nel finale di una gara combattuta, Yuri Salis a pochi minuti dal novantesimo regala il nuovo vantaggio a Pierantonio che porta a casa così l'ennesima vittoria stagionale. Doccia fredda per il Viole, anche inchiodato in zona playout.