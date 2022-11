Promozione: il Pierantonio prova a scappare, blitz a Castel del Piano

CASTEL DEL PIANO: Taddei, Talarico (Biavati), Proietti (Tempesta), Urbani, Costantini (Lavoratori), Sisani, Broccatelli (Hysenaj), Mancinelli J. (Nuti), Mancinelli C., Depretis, Lavorante Allenatore: Biocca

PIERANTONIO: Zandrini, Scarlino, Moyano, Gaggioli, Allegrucci, Sannipoli (Tangorra), Salis M. (Cambiotti), Orecchiuto, Mortaro (Bei), Polidori (Cignarini) Cesarini (Salis Y.). Allenatore: Bruni

ARBITRO: Trotta di Foligno

RETI: 40’pt Cesarini

NOTE: Depretis sbaglia un calcio di rigore

Il Pieraontonio prova a scappare. La squadra di mister Bruni, infatti, torna dalla difficile trasferta sul campo del Castel del Piano con i tre punti in tasca grazie al gol di Cesarini e vola a +7 sulla coppia Montone-Tavernelle. Si ferma, invece, la squadra di casa, che aveva una bella chance per accorciare in vetta. La gara inizia con la traversa colpita da Mortaro, con Michael Salis poi a esultare ma l'arbitro Trotta annulla per fuorigioco. Prima dell'intervallo, ecco l'episodio decisivo. Salis per Cesarini che di testa supera Taddei e firma il gol del vantaggio per gli ospiti. Nella ripresa, occasioni da una parte e dall'altra con la più ghiotta per il Castel del Piano nel finale. Fallo di Scarlino su Depretis in area, Trotta decreta calcio di rigore. Dal dischetto va lo stesso Depretis che colpisce il palo. Finisce 1-0 per il Pierantonio.