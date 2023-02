Promozione: il Pierantonio fa suo il big match contro il Tavernelle

Tavernelle-Pierantonio 0-1: 46' st Mortaro

Anticipo importante nella 22esima giornata del girone A di Promozione. In scena, infatti, il big match d'alta quota tra Pierantonio e Tavernelle, rispettivamente prima e seconda formazione in classifica. Occasione per il Tavernelle di accorciare proprio contro la capolista o chance per il Pierantonio di allungare ancora più il vantaggio sulla seconda. E cosi è stato. Seppur in trasferta su un campo difficile, la squadra di mister Bruni è riuscita a tornare a casa con l'intera posta in palio, guadagnata proprio allo scadere di un intenso match. Il gol partita, infatti, è stato siglato da bomber Mortaro in piena zona Cesarini, che permette al Pierantonio di portare il vantaggio sul Tavernelle a +12 in classifica (momentaneo +13 sulla Pietralunghese in attese delle altre partite di domani), con 52 punti guadagnati in 22 partite disputate.