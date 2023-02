Promozione: il Pierantonio continua a volare, è 2-1 al Selci Nardi

SELCI NARDI: Giorni, Ligi, Guerri, Cantalamessa, Gruda, Rossi (Milli), Selvaggi, Cenciarelli (Baiano), Capaccioni (Poggini), Benedetti (Caidominici), Burchini (Prifti). Allenatore: Baldolini

PIERANTONIO: Zandrini, Scarlini, Allegrucci, Gaggioli, Bei, Moyano, Cesarini, Cignarini (M. Salis), Mortaro (Vispi), Y. Salis, Piergentili (Tondini). Allenatore: Bruni

Arbitro: Bartocci di Gubbio

Reti: 30' pt Y. Salis, 34' pt Cesarini, 18' st Benedetti

Nell'anticipo di giornata, continua la corsa del Pierantonio in vetta al girone A di Promozione. La squadra di mister Bruni espugna il campo del Selci Nardi per 2-1 allungando in testa a +18 sul Tavernelle. Succede tutto in pochi minuti. Alla mezz'ora di gioco, Yuri Salis sblocca il match, seguito dall'uno-due quattro minuti più tardi firmato da Cesarini. Nella ripresa, il Selci Nardi accorcia le distanze con Benedetti ma non riesce a trovare la via del pareggio. Vince ancora il Pierantonio.