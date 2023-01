Promozione: il Piccione di misura sulla Grifo Sigillo

PICCIONE: Alunni, Martinetti, Urbani, Consalvi, Corbucci (Biancalana), Fioretti, Fiorito, Nucci, Palazzoni, Tornarelli, De Gioia (Lombardi). Allenatore: Brunetti

GRIFO SIGILLO: Vergari, Giacometti, Gaggioli, Barbacci (Cacciamani), Gilardi, Pappafava, Ceccarini (Ake), Frondizi, Gaggiotti, Ielpo, Kabraoui (Bonaventura). Allenatore: Di Renzo

ARBITRO: Liberti di Perugia

RETI: 7' pt De Gioia

NOTE: Alunni para un rigore a Gaggiotti

Vittoria importante per il Piccione, che supera di misura 1-0 lo scoglio Grifo Sigillo e incassa tre punti fondamentali in ottica salvezza, con la zona sicura ora distante quattro lunghezze. Protagonista Alunni, che nel finale di gara ha parato un calcio di rigore a Gaggiotti. La partita inizia subito con i padroni di casa a sbloccare il match dopo sette minuti grazie al guizzo di De Gioia. Il Piccione regge l'urto per larghi tratti della sfida fino all'episodio chiave, quando la Grifo Sigillo si rimedia un calcio di rigore a pochi minuti dal novantesimo. Dal dischetto Gaggiotti, però, viene ipnotizzato da Alunni che esulta. Finisce 1-0 per il Piccione.