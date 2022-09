Promozione: il Padule San Marco passa per 2-1 a Mantignana

MANTIGNANA MONTEMALBE: Calzoni, Peverini, Cosci (Cenerini), Meattelli (Marinelli), Galizi, Mogini, Spiaggia, L. Ravanelli, Mercanti (Scopetti), Gibbs, Cipolloni (C. Ravanelli). Allenatore: Rubeca

PADULE SAN MARCO: Radicchi, Tassi, Carubini, Biscontini (Halimy), Bianconi, C. Marchi, Vispi, Corazzi, Pierotti (Tomarelli), Battistelli, Bellucci. Allenatore: Calzuola

ARBITRO: Ottaviani di Foligno

RETI: 8’ st (rig.) Vispi, 14’ st Pierotti, 15’ st Gibbs

Vittoria esterna per Padule San Marco sul campo del Mantignana. Seconda vittoria per la squadra di mister Calzuola, che con un gol per tempo supera 2-1 gli avversari. Nella prima frazione di gioco, dopo otto minuti Vispi trasforma un calcio di rigore assegnato dal direttore di gara Ottaviani per fallo di Mogini. Poi, nella ripresa, Pierotti raddoppia e Gibbs riesce ad accorciare le distanze segnando un gran gol direttamente dal centro del campo. Forcing finale dei padroni di casa ma il Padule resiste fino al termine.