Promozione: il morso di Kola sul derby di Spoleto

DUCATO SPOLETO: Lillacci, Cuna, Antonini (Pitzettu), F. Ammenti (Vukaj), Cacciotti, Ceesay, Sabatino, Rustani (Mosconi), Lucidi, Di Salvatore, Liurni (Troka). Allenatore: Di Tanna

SPOLETO: Cherubini, Bisogno (Colalelli), Pazzogna, Quaglietti, Mereu, Giustini, Kola, Paci (Badiane), Zuppardo, Tomassoni (Scocchetti), Leone. Allenatore: Raggi

ARBITRO: Ottaviani di Foligno

RETI: 47’ pt Kola

Kola segna il gol dell'ex, lo Spoleto vince il derby con la Ducato e, approfittando del turno di riposo della Clitunno, si riporta in testa al girone B di Promozione. Davanti a una bella cornice di pubblico, le due squadre iniziano con l'acceleratore la sfida confezionando diverse palle gol che non trovano, però, il fondo della rete. A sbloccare il tutto ci pensa proprio Kola, ex di turno, qualche istante prima dell'intervallo. Lillacci sbaglia un rinvio, Kola non se lo fa ripetere due volte e insacca per il vantaggio ospite. Nella ripresa, Lillacci stavolta si fa trovare pronto su una conclusione di Zuppardo. Sul finire di gara, Pitzettu approfitta di una leggerezza difensiva ospite ma non trova il guizzo giusto per il pareggio. Finisce 1-0 per lo Spoleto, che torna primo in classifica.