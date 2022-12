Promozione: il Campitello espugna Bevagna di rigore

Console, Capaldini, Carocci. Allenatore: Taccucci

CAMPITELLO: Giampieri, Bellini, Grifoni, Merendoni, Mulas, Rosati, Iurcu, Silvestri, Bernardini, Mazzoni, Candelori. Allenatore: Lucà

ARBITRO: Ricci di Perugia

RETI: 21' pt (rig.) Mazzoni

Con un rigore realizzato da Mazzoni, il Campitello espugna Bevagna, con i padroni di casa che non approfittano del turno casalingo restando ancora fermi nella penultima posizione del girone B di Promozione. Per gli ospiti, invece, tre punti importanti per risalire verso la zona playoff. Dopo un gol annullato per fuorigioco a Capaldini, ecco giungere l'episodio chiave del match, con l'arbitro Ricci ad assegnare la massima punizione ai rossoblù per un contrasto in area. Dal dischetto va Mazzoni che non sbaglia. Il Bevagna prova subito a reagire, anche se Catarinelli deve neutralizzare un contropiede condotto sempre da Mazzoni. Nella ripresa, il Bevagna prova a spingere alla ricerca del pareggio ma i rossoblù tengono botta fino al termine. Finisce 1-0 per il Campitello.