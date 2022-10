Promozione: il Calzolaro piazza il colpo vincente nel finale

CALZOLARO: Valenti, Colcelli, Giardiello, Giuliani, Bastianoni, Allegria, Mencagli (Meoni), Bartolo, Santini, Berettoni (Bruschi), Domenichini (Calderini). Allenatore: Cerbella

CASTEL DEL PIANO: Taddei, Barluzzi, Broccatelli (Nuti), Urbani (Pieroni), Biavati, Costantini, Sisani, Mancinelli, Depretis, Hysenaj, Pallozzi (Marconi). Allenatore: Biocca

ARBITRO: Nykolin di Gubbio

RETI: 42’ st Berettoni

A tre minuti dal termine, un guizzo di Berrettoni decide la sfida tra il Calzolaro e il Castel del Piano. I padroni di casa salgono così a quota sette punti in classifica, scavalcando proprio gli ospiti che hanno un partita in meno disputata in stagione. Dopo una gara vissuta sul filo dell'equilibrio, Berrettoni decide di mettersi in proprio per superare Taddei con una conclusione personale regalando ai suoi i tre punti in palio.