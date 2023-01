Promozione: il Bevagna vince contro il Real Avigliano e allontana la zona playout

ARBITRO: Agostini di Terni

RETI: 40' pt Bordoni, 10' st Console, 34' st Capaldini

Vittoria in rimonta per il Bevagna, che ribalta l'iniziale vantaggio del Real Avigliano e chiude per 2-1 la sfida, allontanando così la zona playout ora distante cinque punti. Ospiti, invece, sempre fanalino di coda del girone B di Promozione. Bordoni poco prima dell'intervallo sblocca il match in favore ospite ma, nella ripresa, prima Console e poi Capaldini firmano la rimonta ribaltando il risultato. Finisce 2-1 per il Bevagna.