Promozione: il Bastia c'è, 3-1 al Todi

BASTIA: De Vincenzi, Rosati (Cirilli), Reka (Gambacorta), Sedran, Bengala, Santantonio, Buratti (Cozzali), Rosignoli (Muzhani), Santucci, Del Prete (Caggiano), Carriale. Allenatore: Montecucco

TODI: Presiuttini, Acuti, Petacchiola (Lepri), Prudenzi (Ambrogi R.), Bertoldi, Fabrizi (Antonelli), Cascianelli, Scassini (Colletti ), Manni, Banelli, Falocci (Ambrogi A.). Allenatore: Nicolai

ARBITRO: Bartocci di Gubbio

RETI: 31’ pt (rig.) Del Prete, 35’ pt e 8’st Santucci, 2’st Scassini

Un rigore di Del Prete, una doppietta di Santucci e il Bastia supera 3-1 il Todi, portando a casa tre punti importanti per risalire la classifica del girone B di Promozione. Gli ospiti, invece, restano al penultimo posto con cinque punti guadagnati. Mattatore di giornata Santucci, capace di sfoderare una doppietta tra primo e secondo tempo. A sbloccare la gara, però, ci ha pensato De Prete. Dopo la mezz'ora di gioco, Bartocci decreta un calcio di rigore in favore dei padroni di casa. Del Prete va dal dischetto e spiazza Presciuttini. Qualche istante dopo il Bastia raddoppia proprio con Santucci, che su lancio di Rosignoli dribbla il portiere e deposita in rete. Nella ripresa, pronti via ancora il Todi riapre la contesa con Scassini ma è Santucci che la chiude di nuovo realizzando la doppietta personale.