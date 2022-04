Promozione: i risultato della 30esima giornata nel girone B

La C4 con un tris sulla Vis Foligno e il Terni Est di misura sulla Romeo Menti, così il distacco in vetta nel girone A di Promozione rimane invariato, con i folignati avanti sempre di otto punti. Cade il Guardea mentre la Julia Psello supera il Todi piazzando un bel colpo in ottica lsavezza. Tutti i risultati di giornata con la nuova classifica.

Amerina-Montecastello Vibio 2-0: 6' pt Paoletti, 21' st Tavoloni

Amc 98-San Venanzo 0-0

Athletica Club Bastia-Montefranco 0-0

C4-Vis Foligno 3-1: 3' pt Iachettini (V), 6' pt Agostini (C), 18' st Cavitolo (C), 24' st Rosi (C)

Clitunno-Campitello 1-3: 12' pt Gjinaj (CL), 23' pt Carletti (CA), 37' pt Testarella (CA), 39' st (rig.) Dormi (CA)

Guardea-Viole 1-2: 26' pt Materazzo (G), 12' st e 27' st Licastro (V)

Julias Spello-Todi 1-0: 13' st Sensidoni

Petrignano-Superga 48 3-2: 1' pt F. Listini (P), 5' st Cardarelli (S), 8' st Bianconi (P), 10' st Fedeli (S), 39' st Fiorelli (P)

Romeo Menti-Terni Est 0-1: 45' st Donati

CLASSIFICA:

C4 75

Terni Est 67

Guardea 57

San Venanzo 54

Campitello 49

Amerina 48

Clitunno 44

Vis Foligno 39

Athletic Club Bastia 38

Todi 31

Julia Spello 30

Amc 98 30

Viole 29

Superga 48 28

Romeo Menti 27

Montefranco 25

Petrignano 24

Montecastello Vibio 17