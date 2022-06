Promozione: i risultati playoff e playout di oggi

Finali playoff e playout oggi nei due gironi del campionato di Promozione. La Pontevecchio riesce nell'impresa di espugnare il campo del Tavernelle e stacca il pass per la finalissima contro il Terni Est, dove la vincitrice salirà in Eccellenza. Per quanto riguarda gli scontri salvezza, si salvano nei due gironi il Mantignana e l'Amc '98. Ecco tutti i risultati:

PLAYOFF: Tavernelle-Pontevecchio 1-2: 13' pt Graziani (T), 20' st (rig.) Depretis (P), 41' st Vinciarelli (P)

PLAYOUT:

girone A: Mantignana MonteMalbe-San Marco Juventina 2-1: 22' pt Tourè (S), 23' pt Galizi (M), 31' pt Radi (M)

girone B: Amc '98- Romeo Menti 1-1: 2' pts Liurni (R), 12' pts Cellulosi (A)