Promozione: i risultati nella sesta giornata del girone B

Ancora una vittoria per lo Spoleto, che vola in cima alla classifica del girone B di Promozione a quota diciotto punti con sei lunghezze di vantaggio sulla Vis Foligno. Pareggi per Terni Fc e Clitunno, mentre vincono San Venanzo e Amerina. Ecco i risultati di oggi.

Vis Foligno-Guardea 1-0: 8' pt Silveri

Bastia - Amc 98 4-1: 44' pt e 3' st Del Prete (B),31' st Corriale (B), 44' st Grigioni (A), 46' st Donati (B)

Bevagna - Terni Fc 2-2: 5' pt Lamberti (T), 7' st Fabris (T), 20' st Console (B), 34' st Capaldini (B)

Ducato - Clitunno 1-1: 23' st Di Salvatore (D), 36' st Conti (C)

San Venanzo - Athletic Bastia 4-1: 20' pt (aut.) Mela (S), 29' pt e 40' pt P. Leonardi (S), 41' pt Cavalletti (S), 48'pt Fagotti (A)

Spoleto - Real Avigliano 3-1: 32' pt Zuppardo (S), 15' st Leone (S), 32' st Kola (S), 42' st El Abidi (R)

Sporting Terni - Amerina 2-4: 13' pt Fusco (A), 25' pt Borrello (A), 41' pt Bordoni (S), 43' pt Serafini (A), 9' st Minocchi (A), 16' st Carletti (S)

Superga 48 - Todi 0-0

Turno di riposo: Campitello



CLASSIFICA (* una gara in meno,)

Spoleto 18

Vis Foligno 12

Clitunno 11

San Venanzo 11

Amc 98 10

Terni Fc 10*

Ducato 9

Campitello 7*

Real Avigliano 6

Superga 48 6

At. Bastia 5*

Bevagna 5

Amerina 5

Bastia 5*

Sporting Terni 4*

Guardea 4

Todi 4*