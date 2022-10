Promozione; i risultati nella quinta giornata del girone A

Archiviata nel pomeriggio la quinta giornata del girone A di Promozione. Pierantonio e Pievese impattano in casa rispettivamente contro Tavernelle e Padule San Marco. Pareggio senza reti tra Pietralunghese e Marra San Feliciano, mentre il Selci Nardi supera il Viole. Cinquina del Montone in casa della Grifo Sigillo. Ecco i risultati con i marcatori.

Castel del Piano-Piccione 2-1: 8' pt Malocaj (P), 34' st (rig.) Depretis (C), 41' st Costantini (C)

Grifo Sigillo-Montone 2-5: 30' pt e 32' st Manuali, 39' pt e 11' st Basri, 16' st De Benedictis, 24' st rig. e 45' st (rig.) Gaggiotti (S)

Mantignana MonteMalbe-Gualdo Casacastalda 3-1: 3' pt Pierotti (G), 24' pt C. Ravanelli (M), 42' pt Spiaggia (M), 24' st (rig.) Gibbs (M)

Pierantonio-Tavernelle 2-2: 33' pt (rig.) M. Salis (P), 1' st e 8' st Cacciamano (T), 47' st (rig.) Gaggioli (P)

Pievese-Padule 3-3: 10' pt Marchi (PA), 26' pt Vispi (PA), 35' pt (rig.) Bonomini (PI), 45' pt Coppetti (PI), 1' st Pierotti (PA), 44' st F. Montagnolo (PI)

Pietralunghese-Marra 0-0

Selci Nardi-Viole 3-1: 1' pt D. Poggini (S), 25' pt Burchini (S), 45' pt Licastro (V), 33' st (rig.) Fahmi (S)

Vis Nuova Alba-Calzolaro 1-1: 3' pt Tartocchi (NA), 44' st Grilli (CA)

Riposa Fc Castello