Promozione: i risultati nella quarta giornata del girone B

Torna in cima al girone B di Promozione, che nel pomeriggio ha superato di misura il Guardea grazie al gol di Zuppardo. Vince anche il Terni Fc. Ecco i risultati della quarta giornata.

Superga 48-Clitunno 1-6: 23' pt, 43' pt e 2' st Gjinaj (C), 41' pt M. Capitani (S), 20' st e 46' st D. Sabatini (C), 35' st Conti (C)

Bastia-Campitello 1-1: 22' pt Bellini (C), 36' pt Corriale (B)

Bevagna-Todi 1-2: 11' st Console (B), 26' st Angeli (T), 35' st (rig.) Manni (T)

Ducato-Amc 98 2-3: 12' pt Castellone (A), 27' pt Carissimi (A), 43' pt (rig.) Liurni (D), 29' st (rig.) Anullo (A), 33' st Di Salvatore (D)

San Venanzo-Real Avigliano 0-0

Spoleto-Guardea 1-0: 33' pt Zuppardo

Terni Fc-Athletic Club Bastia 3-0: 24' pt Malerba, 27' pt Tozzi Borsoi, 10' st Pucci

Vis Foligno-Amerina 2-1: 46' pt Fedeli (V), 5' st Barbini (V), 33' st Fusco (A)

CLASSIFICA (* una gara in meno)

Spoleto 12

Clitunno 10

Terni Fc 9

Vis Foligno 9

Amc 98 7

Superga 48 5

Ducato 5

San Venanzo 5

Athletic Club Bastia 4*

Sporting Terni 4*

Guardea 4

Campitello 4

Real Avigliano 3

Todi 3*

Bevagna 1

Amerina 1

Bastia 1*